Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Okuma-Yazma Seferberliği” kampanyası kapsamında Tosya Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere okullarda düzenlenen okuma yazma kursuna katılan kursiyerlere okuma yazma belgeleri verildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende okuma yazma kursunu bitiren 175 kursiyer sertifikalarını aldı.

Okuma yazma kursunu bitiren 88 yaşındaki Ayşe Balcı, okuma yazma öğrendiği için son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Törende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Bugün çok önemli bir programda sizlerle beraberiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonu ile yürütülen “Okuma Yazma Seferberliğinin kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimizin heyecanını ve gururunu bugün hep birlikte yaşayacağız. Öğrenmenin yaşı yoktur sözünün bize bir daha anlatan kursiyerlerimiz sayesinde bu kurslarımız hayat bulmuş ve kurslarımız başarıyla neticelenmiştir. Ailelerinden, işlerinden feragat edip kurslara zaman ayıran bütün kursiyerlerimizi kutluyorum. İlçemizdeki seferberlik sürecine destek olan, iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına velhasıl katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sertifika töreni sonrasında İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Esnaf Kefalet Odası ve İş adamı Hüseyin Nalbantoğlu tarafından umreye gönderilecek 5 kursiyerin kura çekimi gerçekleşti. Daha sonra 10 kursiyere kura ile çeyrek altın takıldı. Yaklaşık 15 kursiyere mutfak eşyası hediye töreni gerçekleşti. Toplamda 115 kursiyere Okuma Yazma Seferberliği kursunu başarı ile tamamladıkları için hediye verildi.

“Okuma Yazma Seferberliği” töreni kursiyerler ve ilçe protokolünün hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.