Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlar tüm yıl boyunca şık görünmek ister; Ramazan’da ise bir başka şık… Üstelik sadece iyi giyinmek yetmez; Ramazan yeni kıyafetler hediye ederek birbirimizi mutlu etmek için güzel bir vesile.

Türkiye'nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa.com, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde, dünyanın 5 kıtasından insanlara ulaşıyor. Her ay 15 milyon kişinin ziyaret ettiği Modanisa.com’un geçen yıl Ramazan ayındaki satışlarının analizi, kadınların Ramazan tercihleri hakkında güçlü ipuçları veriyor.

Elbiseler tüm ülkelerde çok ilgi gören kıyafetler. Tüm bölgelerde en çok çiçek desenli ve çizgili elbiseler satın alınıyor. Ürdün, İngiltere, Katar ve Türkiye gibi ülkelerde rahatlığı ve serinlik vermesi nedeniyle daha çok nefes alan kumaşlar tercih ediliyor.

Tunik, İngiltere, Ürdün ve Katar dışındaki ülkelerde en çok satılan ürünlerden. Müşteriler genellikle sade tunik tercih ediyor. Suudi Arabistan ve Türkiye’de, ferace altına giyildiği için kolsuz tunikler daha popüler. Hollanda’da asimetrik ve düğmeli, Fransa’da bisiklet yakalı, Belçika’da ise desenli tunikler gözde.

Modanisa Marka Müdürü Havva Kahraman, “Bir ay oruç tuttuktan sonra bayram, giyinip kuşanıp aile ve dostları ziyaret etmek için harika bir fırsat. Şal ve tunik, hediye vermek adetten olduğu için bu kadar popüler. Kadınlar da en çok elbise almayı tercih ederek kendilerini mutlu hissediyorlar” diyor.

Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’da şal, Ramazan hediyesi olarak en çok tercih edilen ürün. Kumaş çeşidi ise ülkeye göre değişiyor; pamuk, penye, şifon veya tül olabiliyor. Sade şallar genelde daha popüler ama Türkiye ve Katar’da desenliler revaçta. Hayal edebileceğiniz her renkte şal bulmak mümkünken, çoğu müşteri siyah veya pastel tonları tercih ediyor.

Diğer ilginç moda trendleri ise şöyle: İngiltere’de, siyah kloş etek ve bone Ramazan alışverişlerinde popüler. Türkiye’de muhafazakâr kadınlar tesettür mayo ve eşarp tercih ediyor. Hollanda’da ferace ve tesettür mayo, Fransa’da ise bone ve eşarp Ramazan’da tercih edilenlerden. Ürdünlüler tulum ve spor ayakkabısı satın alırken, Katarlılar dar paça veya İspanyol paça pantolonları seviyor. Suudi Arabistan’da ise kol bandı ve eşarp gözde kıyafet detayları.