Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın posta zarfını topladı

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Tarlakazan, 21 ülkeden topladığı 650’ye yakın posta zarfını, Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’nde bir araya getirdi. Sosyal medyadan yaptığı duyuru üzerine Tarlakazan’a gönderilen eserler arasında, dijital baskı, boyama gibi tekniklerle hazırlanmış zarfların yanı sıra seramik ve camdan yapılan çalışmalar da yer alıyor. Tarlakazan “Japonya’dan gelen çalışmalarımız bile var. Göndericiler arasında ev hanımı da var, akademisyen de, öğrenci de...” dedi. Tarlakazan, posta zarfı biriktirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Atık camdan müthiş sanat eseri

Muğla’nın Fethiye ilçesinde cam sanatçısı Ramazan Duran, sokaktan topladığı şişeleri işleyerek süs eşyası hâline getiriyor. Duran, çocukluğunda usta çırak metoduyla öğrendiği cam sanatını, ilçe merkezindeki tarihî Paspatur Çarşısı’ndaki tezgâhında yaşatıyor. Sokaktan topladığı ya da çarşı esnafının verdiği şişeleri eriterek yamaç paraşütü, Caretta caretta, deve, çiçek motifli hediyelik eşyalara dönüştüren Duran’ın eserleri yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Duran “Cam şişeler kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Bunları geri dönüştürmek maksadıyla atık şişeleri kullanıyorum. Yolda yürürken denk geldiğim, ilgimi çeken renkli şişeleri alıp işliyorum” diyor.

Denizden neler çıktı neler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sercan Özcan Ünlü, 8 yaşında deniz ürünleri koleksiyonu yapmaya başladı. Ünlü, 30 yılda sahip olduğu mercan, denizyıldızı, midye kabukları, maden parçaları, meteor, köpek balığı yumurtası ve deniz süngeri Venüs çiçeği gibi birbirinden ilginç nesneleri, tarihî Kız Meslek Lisesinde sergiliyor. “Doğa Müzesi”nin Ayvalık’a gelen herkesin görebilmesi için belli bir dönem değil sürekli açık kalmasını sağlayan Ünlü, ücretsiz ziyaret edilebilen müzeye gösterilen ilgiden oldukça memnun. Ünlü “Burada sergilenen tabii eserlerle öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın tabiata saygı duymalarına bir nebze olsun katkıda bulunmayı hedefledik” şeklinde konuştu.