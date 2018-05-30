Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışında ilk hutbeyi Somuncu Baba'nın verdiği, ilk imamı da Mevlid-i şerifin yazarı Süleyman Çelebi olan bu kutlu mekân, büyük alimlerin eserlerinde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa ve Şam'daki Emeviye Camii'nin ardından beşinci ziyaretgâh olarak zikrediliyor.

Yıldırım Bayezid tarafından 20 kubbeli olarak inşa edilen 600 yıllık camide 500 yıllık Kâbe’nin kapı örtüsü de sergileniyor.

Caminin ceviz ağacından kündekâri minberi bir sanat şaheseri olarak nitelendiriliyor. Ustası Hacı Muhammed bin Abdülaziz İbnü'd-Dakki olan minberin ilginç özelliklerinden biri de Kur'ân-ı kerimdeki ayet sayısına tekabül eden 6 bin 666 adet parçadan meydana gelmesi. Minberin mihraba bakan doğu yüzünde güneş sisteminin batı yüzünde ise galaksi sisteminin tasviri yer alıyor.

Ulucami, duvarlarını süsleyen yazılar dolayısıyla "hat sanatları müzesi" olarak da anılıyor. Cami içinde 13 ayrı yazı karakteri ile 41 ayrı hattat tarafından duvara yazılmış 87, levha hâlinde ise 105 olmak üzere 192 hat yazısı bulunuyor.