Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıeylül ilçesinde Bigatepe Mahallesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulanan 6 kurt yavrusunu Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yapılan ilk muayenelerinin ardından sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edilen yavru kurtlar ile yakından ilgilenen yetkililer, annesiz 3 erkek ve 3 dişi kurt yavrusunu bakım ve rehabilite edilmek üzere Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü yetkilileri, Karacabey'in yaban hayat açısından zengin bir bölge olduğunu belirterek, bulunan kurt yavrularının bakım ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra bulunduğu ortama geri bırakılacağını söyledi.