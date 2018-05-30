Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerden sonra CHP'nin milletvekili listesine Konya adayı olarak birinci sıradan giren Abdüllatif Şener, şehirde seçim çalışmalarına başladı.

Esnaf ziyaretlerinde bulunarak oy isteyen Şener, bir esnafın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

AK PARTİ'DEN KADRO ALAMAYINCA...

Konyalı esnaf, Abdüllatif Şener'e AK Parti'den kadro alamayınca mı CHP'ye geçtiğini sordu.

Şener'in cevap veremediği sorunun arkasından esnaftan bir soru daha geldi.

SİVASLISIN, NEDEN KONYA

Abdüllatif Şener'in Sivaslı olduğunu hatırlatan Konyalı esnaf, neden şehirlerinden aday gösterildiğini açıklanmasını istedi.