Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugün Tunceli'de sağanak ve dolu yağışının beklendiğini bildirerek uyardı. Akşam üzeri başlayan sağanak belirli yerlerde yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerde ekili alanlar zarar gördü. Özellikle meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin etkilendiği dolu nedeniyle meydana gelen maddi hasarın tespiti amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde ekip oluşturulduğu bildirildi. Oluşturulan komisyonunun yarın il genelinde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.
Tunceli’de dolu etkili oldu
30.05.2018 - 18:18 | Son Güncelleme: 30.05.2018 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de meteorolojinin önceden uyardığı sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle meyve ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.
Etiketler : tunceli,dolu,
562554 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/562554.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER