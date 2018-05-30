Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugün Tunceli'de sağanak ve dolu yağışının beklendiğini bildirerek uyardı. Akşam üzeri başlayan sağanak belirli yerlerde yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerde ekili alanlar zarar gördü. Özellikle meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin etkilendiği dolu nedeniyle meydana gelen maddi hasarın tespiti amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde ekip oluşturulduğu bildirildi. Oluşturulan komisyonunun yarın il genelinde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.