Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında İzmir ile Çanakkale’yi bağlayan E-87 karayolunun Altınova kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Eser idaresindeki 35 VZZ 73 plakalı TIR'a, Hasan Hüseyin Berkıl idaresindeki 58 LA 607 plakalı özel otomobil arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın arka kısmından altına giren otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Berkıl (48) ağır yaralanarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunanTIR şoförü Mehmet Eser, önündeki araçlarla birlikte kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın arkadan çarptığını ve hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARLAYA UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Balıkesir-Kesput karayolunda yaşandı. Balıkesir'den Kepsut yönüne seyir halinde olan Hasan Akgümüş yönetimindeki 10 DCY 91 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan aracın sürücüsü Hasan Akgümüş olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ekipleri tarafından Akgümüş'ün cansız bedeni araçtan çıkarılarak, 112 Acil ekipleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

Edremit ilçesindeki Zeytinli Köprüsü'nde meydana gelen kazada Ümmü Gülsüm İpek yönetimindeki 10 BB 857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu korkulukları parçalayıp yaklaşık 10 metre yüksekten dere yatağına düştü. Otomobil, içinde su bulunmayan dere yatağında ters dönerken, sürücü İpek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı. Hafif yaralandığı belirlenen Ümmü Gülsüm İpek, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.