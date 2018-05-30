Alınan bilgiye göre,  İsmail Tekmen'den (66) uzun süre haber alamayan  yakınları durumu polise bildirdi. Tekmen'in yalnız yaşadığı Şeyhsinan  Mahallesi'ndeki eve sağlık ekipleriyle gelen polis ekipleri kapıyı çilingir  yardımıyla açtı. Sağlık ekipleri kanepede hareketsiz halde yatan Tekmen'in  yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Büyükşehir yasasından önce belde olan Kızılpınar'da Fazilet  Partisi'nden 1999-2004 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapan ve daha önce  de Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunan İsmail Tekmen için  Kızılpınar Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Tekmen'in cenaze törenine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa  Şentop, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, AK Parti Kapaklı İlçe  Başkanı Salih Bezgin, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan ve  yönetim kurulu üyeleri,  belediye meclis üyeleri, sevenleri ve yakınları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekmen, Kızılpınar  Mezarlığında toprağa verildi.