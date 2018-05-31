Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:



Trafiğe kapatılacak yollar



Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.



Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek



Balo Sokak-Turnacı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.



Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek



Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.



Tünel Giriş trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.



Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.



AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.



Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.



Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.



Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametine akım verilmeyecek.



Alternatif yollar



Tarlabaşı Bulvarı



Gümüşsuyu Caddesi