Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiler göre, 12.05 sıralarında Edremit Devlet Hastanesi Kavşağı yakınlarında özel bir servis alanının park sahasında araçlarına bakım ve egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HJY 45 plakalı otomobile park halindeyken Edremit’ten Balıkesir istikametine giden Emrah G. yönetimindeki 34 NZ 0603 plakalı otomobil yoldan çıkarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle egzoz emisyon ölçümü yapılan park halindeki otomobil takla attı. Kazada park halindeki aracın sürücüsü İsmail Hakkı Üstünel (73) ve otomobil içinde bulunan eşi Zümran Üstünel (63) hayatlarını kaybetti. Kaza anı ise kameralara an ve an yansıdı. Kazada ölen İsmail Hakkı Üstünel ve Zümran Üstünel kazadan dakikalar önce sağlıklı bir şekilde kameralara yansıyorlar. Görgü şahitleri de park halindeki araca çarpan aracın çok yüksek hızda yoldan çıkarak emisyon ölçümü yapan araca arkadan çarptığını ve park halindeki aracı takla attığını gördüklerini ifade ettiler.

Kaza sonrasında Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler bölgede çalışma yaparken park halindeki araca çarpan Emrah G. ise Jandarma tarafından gözaltına alındı.