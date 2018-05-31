Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derneğin Zeytinburnu'ndaki merkezi ve 30 ülkede aynı gün değişik saat aralığında gerçekleşen iftar programlarına yakınlarıyla katılan yetimlere bisiklet, hediye paketleri, giyim ve bayram harçlığı verildi.

İstanbul’daki iftar organizasyonda ise eğlenceli anlar yaşandı.

Hacivat-Karagöz oyunu, meyveli macun ve palyaçoların renklendirdiği iftar yemeğinde yetimler gönüllerince eğlendi.

Deniz Feneri Derneği Başkanı Av.Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada Dünya Yetimler Günü'nde binlerce yetim çocuğu aileleriyle iftar sofrasında ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Yetimlerin ve yetim ailelerinin hayatlarının zor olduğunu vurgulayan Cengiz, "Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Cengiz, iftar sofrasında birlikte oturduğu ailelerden birinde bir annenin 7 yetim yavrusuyla hayata tutunmaya çalıştığını dile getirerek, Deniz Feneri Derneği'nin bu gibi ailelere ramazan ayı dışında da yardım eli uzatmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Cengiz, 30 ülkede gıda dağıtımı yetim iftarı, yetim harçlığı, hediye paketleri dağıtarak dünyanın bütüm mazlum coğrafyalarında yetim sevindirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin yanı sıra dünya da Tayland, Tanzanya, Bosna Hersek, Gazze, Kenya, Makedonya, Somali, Fildişi Sahili, Uganda, Etiyopya, Karadağ, Arnavutluk gibi toplamda 40 ülkede de yetimler için iftar sofraları kuruldu...