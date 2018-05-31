Kaza, Onikişubat İlçesi Çukurhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çevik'in (34) kullandığı 46 KE 288 plakalı otomobil, Çukurhisar mevkiinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Meydana gelen trafik kazasında, Osman Çevik (50) ile Osman Çevik (8) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Çevik (34) ile, ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
31.05.2018 - 23:46 | Son Güncelleme: 31.05.2018 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Çukurhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çevik'in (34) kullandığı 46 KE 288 plakalı otomobil, Çukurhisar mevkiinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Meydana gelen trafik kazasında, Osman Çevik (50) ile Osman Çevik (8) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Çevik (34) ile, ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Kahramanmaraş,yaşam haberleri,
562735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/562735.aspx
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