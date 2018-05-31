Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Onikişubat İlçesi Çukurhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çevik'in (34) kullandığı 46 KE 288 plakalı otomobil, Çukurhisar mevkiinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Meydana gelen trafik kazasında, Osman Çevik (50) ile Osman Çevik (8) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Çevik (34) ile, ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.