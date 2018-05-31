Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 şahıs gözaltına alındı.Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler (cep telefonu, laptop, flash bellek ve hard disk), yasak yayın (haklarında mahkemece toplatma kararı olan), beş adet 1 ABD dolarlarına el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde değişik rütbelerde; altısı muvazzaf, yedisi emekli, ikisinin sivil olduğu tespit edildi. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.