Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından soğutma ve tespit çalışmaları için binaya giren ekipler, Nazmi Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.