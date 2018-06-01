Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yozgat-Sivas karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sorgun’dan Yozgat’a gitmekte olan Süleyman Elhan idaresindeki 66 ADD 829 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Süleyman Elhan ve araç içerisinde bulunan Fatma Elhan ve Nurettin İbiş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada olay yerine gelen cenaze yakınları gözyaşına boğuldu.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.