Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Narkotik polisi, aldığı bir ihbarın ardından yaptığı çalışmalar sonrasında, beş gün önce Kağıthane'de 27 Mayıs Çarşamba günü bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve çilingir aracılığıyla giren ekipler, kimsenin bulunmadığı evde yaptığı aramalarda bir bazanın içerisindeki naylon çantada 9 paket içerisinde 5 kilo 200 gram eroin ile bir hassas terazi buldu.

Evin sokak satıcılarına toptan uyuşturucu satışı yapan bir uyuşturucu şebekesi tarafından kiralandığını belirleyen polis, uyuşturucunun sahibi olarak operasyon düzenlediği şebekenin K.A, R.G, S.G, ve R.D isimli mensuplarıyla İbrahim Ersönmez isimli elebaşını adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada, ihbarla basıldığı öğrenilen evde ele geçen uyuşturucuyla ilgili olarak gözaltına alınan ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube'de sorguya alınan şebeke elebaşı İbrahim Ersönmez'in Youtube’da kendisiyle ilgili video hazırlatıp yayınladığı tespit edildi.

Emniyet ifadesinde susma hakkını kullanan ve uyuşturucu satıcılığı ile sahte evrak tanziminden sabıkası bulunan Ersönmez'in Şubat 2016 da hazırlatıp sosyal medya ve Youtube ‘da yayına koyduğu müzik eşliğindeki videoda, kendisini 13 yaşında cinayet işleyip yıllarca cezaevinde kalmış, ardından yeraltı dünyasına girmiş, İstanbul'un eğlence alemini haraca bağlayıp, Türkiye'nin en önemli çek senet tahsilatçısı olmuş, bir "yeraltı mafyacısı" olarak tanımladığı görülürken, polisin yaptığı araştırmada kendisinin değil bir cinayet, yaralama olayı bile bulunmayan, haraç ve çek senet tahsilat bir yana sahte belge ve dolandırıcılıktan sabıkalı bir uyuşturucu satıcısı olduğu belirlendi.

Yapılan soruşturmada, sosyal medyada yayınladığı reklam faaliyetinden beklenen ilgiyi bulamayan "yeraltı mafyacısı Ersönmez"in bu sefer ikinci yöntem olan kendini tutuklatma yöntemini denediği öğrenildi. Kullandığı yöntem ise bir süre önce benzer yöntemle cezaevine giren sahte kabadayı Çerkez Ethem'i akıllara getirdi.

Sevk edildiği adli makamlarca sözde 4 adamıyla birlikte tutuklanıp cezaevine konan "yeraltı mafyacısı Ersönzmez"in taklit ettiği sahte kabadayı Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, Suriye'deki Türkmenlere yardım için bazı iş adamlarından zorla para toplayıp, Türkmen cephesine gönderdiği yalanını pazılı, jöleli ve vahşi hayvanlarla birlikte çekilen fotoğraflarıyla sosyal medyada yaydıktan sonra, hakkında tutuklama kararı çıkarılmış organize suç çetesi elebaşı ilan etti. Mayıs 2016 da parayla kiraladığı 100 otomobil ve adamla kendini cezaevine götürtüp, hakkında herhangi bir karar yokken cezaevi önünde kendi kendine açıklamalarda bulunmuş ve daha sonra cezaevi yönetiminin devreye girmesi sonrasında oyunu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Sevk edildiği mahkemece kamuoyunu yanıltıcı eylem ve tasavvurlarda bulunup adli ve güvenlik güçleri hakkında haksız isnatlarda bulunmaktan bir süre tutuklanıp ardından salıverilen sahte kabadayı Şıklaroğlu, internetteki değişik çap ve markada silahlarla zehri alınmış yılan ve iğneyle uyuşturulmuş aslanlarla çektirdiği fotoğraflarına devam edince geçtiğimiz mart ayında tekrar gözaltına alınıp cezaevine konmuştu.