Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye TEM Otoyolu Sabiha Gökçen ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.