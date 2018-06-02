Ümraniye TEM Otoyolu Sabiha Gökçen ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul'da kaza: Ölü ve yaralılar var
02.06.2018 - 18:48 | Son Güncelleme: 02.06.2018 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Ümraniye'de iki aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Etiketler : istanbul,ümraniye,
563008 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563008.aspx
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