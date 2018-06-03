Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Havvas Alıcı'nın (33) kullandığı 60 KK 745 plakalı otomobil, Karayaka Bulvarı'ndaki köprü üzerinde, karşı yönden gelen Abdullah Altın'ın (24) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Nisanur Alıcı(4), Badegül Alıcı (6), Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (46), İbrahim Alıcı ve Dursun Sarı (65) ile Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın (26) yaralandı.

Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.