Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli Tugay Komutanlığında meydana geldi. İddialara göre, tugayda vatani görevini yapan askerler öğlen karavanasında çıkan yemekten yediler. Sonrasında ise 62 asker, kusma, ishal şikayeti ile tugay revirine başvurdu. Sonrasında ise durumları kötü olan askerlerden 26 tanesi belli zaman aralıkları ile gün içerisinde Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Geriye kalan askerle ise tugay revirinde muayene edilerek müşahede altına alındılar.

Gece saatlerinde Denizli Valisi Hasan Karahan beraberinde Denizli 11. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna ÖZtürk ile Denizli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Tedavileri devam eden askerlerin hayli bitkin oldukları dikkatlerden kaçmadı.



“Kesin sebebi şimdilik bilinmiyor ”

Hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri açıklamalarda bulunan Vali Karahan, olayın çok yönlü araştırıldığını kaydetti. 26 askerin halen çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Vali Karahan, olayın adli ve idari yönden araştırıldığını belirtti. Vali Karahan, “62 asker bu tür şikayetlerle başvurmuş. Dün geceden hatta dün akşamdan itibaren şikayetlerin olduğu, teker teker. Ama akşam üzeri grup halinde hastanelere ve tugay revirine. Şuanda hayati tehlikesi olan asker yok. Gıda ve su olabilir araştırılıyor gerekçeleri. Dışarıda yemek yiyenler var. Dolayısıyla hepsi değerlendiriliyor. Şuanda adli yönünde inceleme altında. İdari boyutlarıyla biz kendimiz inceliyoruz. Zehirlenmenin sebepleri araştırılıyor. Ortaya çıkınca açıklarız. Bizim için sevindirici olan yönü hayati tehlikesi olan askerimiz yok. Çoğu serum takviyesiyle ayaklanıyor ve taburcu ediliyorlar. Gıda ve su da olabilir diye değerlendiriyoruz. Ama kesin sebebi bilinmiyor şuanda. İçilen ve yenilen yiyeceklerin numuneleri alındı. Hepsi değerlendirilecek. Muhtemelen onlardan bir tanesi” diye konuştu.

Hastanede tedavileri tamamlanan askerlerin ilerleyen saatlerde taburcu edilmeleri bekleniyor.