Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelenler arasında önemli şahsiyetler bulunurdu. Bilal-i Habeşi (radıyallahü anh) misafirlere karşı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) mahcub düşmesin diye hurma biriktirmeye başlamıştı. Çünkü çoğu zaman misafirlere ancak su ikram edebiliyordu. Böylelikle Efendimizi ve dinini küçük düşürüyor endişesine kapılıyor, morali bozuluyordu. Biriktirdiği hurmaları bir gün Efendimiz kapı arkasında gizlenilmiş bir şekilde bulunca, bu hurmaların nereden geldiğini sordu. Bilal de (radıyallahü anh) mahcub bir şekilde durumu izah etti. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine; "Ya Bilal, bu hurmaları hemen tasadduk et (dağıt)! Bilmez misin ki bu din, hurma biriktirme dini değil! Allah seni hurma biriktiresin diye yaratmadı" buyurdular.