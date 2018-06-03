Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Tunceli-Pülümür karayolunda menfeze  yerleştirilmiş 3 bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş ve  patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdiği belirtildi.

Patlayıcı düzeneğin, bomba uzmanı ekip tarafından imha edildiği  bildirilen açıklamada, söz konusu düzeneğin, dün başlatılan hava destekli  operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist tarafından yerleştirildiğinin  değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale  getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.