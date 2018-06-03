Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye Viranşehir - Ceylanpınar karayolunun 5’inci kilometresinde Abdullah G. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Abdulgani Ö. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Abdullah, Muhammed Eymen, Halime G. ve Abdulgani Ö. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Ağır yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada hayatını kaybedenlerin Ceylanpınar nüfusuna kayıtlı oldukları ve aynı ilçede ikamet ettikleri tespit edildi. 4 kişinin cenazesi Ceylanpınar’a getirilerek ilçe belediyesine ait aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildiler.