Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tosya'da saat 23.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Yerin yaklaşık 2.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem en çok ilçe merkezinde hissedildi. Panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü.