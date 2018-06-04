Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tosya'da saat 23.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Yerin yaklaşık 2.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem en çok ilçe merkezinde hissedildi. Panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Kastamonu'da gece yarısı deprem
04.06.2018 - 01:17 | Son Güncelleme: 04.06.2018 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,kastamonu,
563125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563125.aspx
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