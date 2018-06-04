Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Ömer D. ile ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı iki motosiklet çarpıştı. Kazada Ömer D. ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.