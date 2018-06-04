Edilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Ömer D. ile ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı iki motosiklet çarpıştı. Kazada Ömer D. ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
04.06.2018 - 01:19 | Son Güncelleme: 04.06.2018 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Ömer D. ile ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı iki motosiklet çarpıştı. Kazada Ömer D. ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,trafik kazası,
563126 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563126.aspx
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