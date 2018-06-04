Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sema Gür’ün 38 yaşında tanıştığı bisikletiyle çıktığı tur, son 5 yıldır yüzlerce kadının Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlediği bir etkinliğe dönüştü. Sema Gür “Yabancı basın ilgi gösterince ilk olarak Almanya’dan bize ulaşıp aynı turu düzenlemek istediklerini söylediler. Tunus’tan, Azerbaycan’dan teklifler gelmeye başladı. Geçen yıl Atina’da bir arkadaşımız ‘süslü kadın’ olarak bir tura katıldı. Avrupa’dan, ABD’den bu harekete katılmak isteyenler, bu organizasyonu düzenlemek isteyenler var. Seve seve kabul ediyoruz” dedi.