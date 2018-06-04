Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Modanın uygulaması ve şık görünümün sırrı detaylarda saklı. Detay denince akla ilk gelen de aksesuarlardır. Çünkü uygun ayakkabı ve çantayla tamamlanmayan giysi şık görünmeyeceği gibi, kıyafete uygun seçilmeyen bir kolye de kıyafeti basit ve iddiasız gösterebilir. Ya da aslında çok sade görünen bir kıyafet, küçük detaylarla çok şık hâle getirilebilir. Ayrıca moda herkes için ama onun uygulamasını kişi kendine göre yapacak ve bir stil ortaya çıkaracak. Bunun incelikleri ise aksesuarları doğru kullanmakla mümkün. Tarzınızı herkesten biraz daha fazla öne çıkarmak için aksesuar detaylarıyla stilinizi oluşturabilir, tarzınızı konuşturabilirsiniz. Kadın asisten uygulaması Pepzine, bu yılın aksesuar trendlerini tek tek anlatmış. Baktığımızda en çok göze çarpan detay, geçmişte daha çok erkeklerin kullandığı bel çantalarının kadın kıyafetleriyle bütünleşmiş olması...

Çılgın ayakkabılar

Podyumlarda ön plana çıkan diğer bir detay da farklı stillerdeki ayakkabılar. Püsküllü, boncuklu, parıltılı ayakkabılar. Yani ayakta sınır yok.

Ucu açık çorap

Parmak uçları ve ön kısımları açık olan bu çoraplar; yaz ayakkabıları, sandaletler ile kullanıldığında çok hoş bir görünüm sağlıyor. Desenli, çizgili, yazılı modelleri ile çok gözde.

Bel çantaları

Bir zamanlar adına ‘free bag’ denen çantalar şimdi çok daha modern ve çeşitli tarzlara göre modellenmiş şekilde ortaya çıktı. Bu yazın en iddialı aksesuarı diyebiliriz. Hem eller de özgür.

Uzun eldivenler

Audrey Hepburn’un hayatımıza soktuğu uzun eldivenler bu yıl yine moda. Benim en sevmediğim aksesuar ama günlük hayata katılmış bu yıl. Kullanabilen için ilginç olabilir.

Mini çantalar

Geçtiğimiz sezonlardaki iri çantaların yerini bu sezon ekstra küçük çantalar alıyor. Bazıları el kadar. Ekstra küçük bu çantalara bir telefon bir cüzdan ancak sığar ama moda böyle diyor.

Beller epey yüksek

Neydi o düşük bel modası!.. Neyse ki bitti. Şimdi normal ve yüksek bel moda. Hatta bol pantolonlara kumaş ya da deriden uygun renkli bir kemerle çok değişik bir tarz elde edebilirsiniz.

Güneş gözlükleri

Gözlükler, bu sezon çok farklı. Tam yuvarlak, üçgen, kedi gözü, altıgen ya da çokgen... Hangisini yüzünüze yakıştırırsanız aslında. Bir de camlarda da aynalı ve çok renkliler yine moda.

Eşarp ve fular

Romantik ve feminen bir görünüm sağlıyor bu aksesuar. Tesettürlü kadınların denemesi için de çok uygun. Renk olarak siyah ve açık renkler kullanılabilir.

Upuzun kolyeler

Geçtiğimiz sezonun tasma kolye trendi, yerini uzun kolyelere bırakıyor. Renkli boncuklar uzun kolyelerde sıkça kullanılacak gibi görünüyor.

Tek küpe

Bir dönemin gözdesiydi, sonra bir anda yok oldular ama bu yıl yine moda. Büyük, süslü, tüylü, püsküllü tek küpeyle yeni bir tarz sağlayabilirsiniz.