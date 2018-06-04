Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar kendilerine sık sık “Geçen yıldan kalma güneş kremimi kullanabilir miyim” ya da “Fondöten varken sürmeme gerek var mı?” gibi sorular sorulduğunu ifade ediyor. Sebamed uzmanları artan sorulara şu cevapları veriyor.

¥ Haftada 2-3 defa, 10-15 dakika sadece elinizin üzeri bile güneş görse gerekli D vitamini ihtiyacınız için yeterlidir. Saatlerce güneşte kalmayın. Fazlası zarar.

¥ Güneş koruyucunuzu giyinmeden önce uygulayın. Giyindikten sonra kıyafet zarar görür, zorlanırsınız.

¥ Güneş ışınlarının yüzde 90’ı ince bulutlardan da geçer. Bu nedenle bulutlu havada da güneş kremi kullanın.

¥ Güneş kremlerinin pH seviyesi yüzde 5.5 olmalı.

¥ Fondöten ya da BB kremler cildi kapatıyor gibi görünse, makyaj ürünleri SPF’li olsa da güneş kremi kullamaya gözen gösterin.

¥ Geçen yazdan kalma güneş kremini kullanmayın. Onların süresi 1 yıllıktır. Cilde yarar değil zarar getirir.

¥ Gün içinde çok terliyorsanız sadece plajda değil günlük hayatınızda da suya dayanıklı güneş kremi kullanın.

¥ Güneş kreminizi günlük hayatta da yanınızda bulundurun.

¥ Kar, kuma göre 5 kat, denize göre 3 kat daha fazla güneş ışığı yansıtır. Yani kışın daha çok ihtiyaç var güneş kremine.

¥ Güneş kremini uyguladıktan sonra dışarı çıkmadan en az 20 dakika bekleyin.