¥ Öncelikle buharlaması iyi olan, sizi yormayacak ütü seçin. Ütü masanızı uygun yüksekliğe kurun ki kolunuz ağrımasın.
¥ Ütüye başlamadan önce ütülenmiş ve ütülenecekler için yer ve askı ayarlayın ki gidip gelmekten kurtulun.
¥ Bir gömlek ütülüyorsanız, önce yakalar, sonra manşet ve fırfırlar, ardından kollar, omuzlar diye sıralanmalı. Aksi hâlde ütülediğiniz yerler bozulur.
¥ Pantolon ütülerken önce cepler, sonra bel bölümü ütülenmeli. Ardından dikişlerin üzerinden gidip en son bacaklar ütü izli ya da izsiz olarak ütüleyebilirsiniz.
¥ Kumaşların ısı kabullerine dikkat edin. Kadifeyi tersinden ütüleyin. Ketenlerin biraz nemli alınmasında yarar var.
¥ Örgü kazak, hırka ütülerken ileri geri değil kaldırıp indirerek ütülemek gerek.
¥ Tişört ya da hırkalardaki baskıları sıcağa maruz bırakmayın, bozulur. Tersinden, mümkünse bir bezle düşük ısıyla ütüleyin.