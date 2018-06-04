¥ Öncelikle buharlaması iyi olan, sizi yormayacak ütü seçin. Ütü masanızı uygun yüksekliğe kurun ki kolunuz ağrımasın.
¥ Ütüye başlamadan önce ütülenmiş ve ütülenecekler için yer ve askı ayarlayın ki gidip gelmekten kurtulun.
¥ Bir gömlek ütülüyorsanız, önce yakalar, sonra manşet ve fırfırlar, ardından kollar, omuzlar diye sıralanmalı. Aksi hâlde ütülediğiniz yerler bozulur.
¥ Pantolon ütülerken önce cepler, sonra bel bölümü ütülenmeli. Ardından dikişlerin üzerinden gidip en son bacaklar ütü izli ya da izsiz olarak ütüleyebilirsiniz.
¥ Kumaşların ısı kabullerine dikkat edin. Kadifeyi tersinden ütüleyin. Ketenlerin biraz nemli alınmasında yarar var.
¥ Örgü kazak, hırka ütülerken ileri geri değil kaldırıp indirerek ütülemek gerek.
¥ Tişört ya da hırkalardaki baskıları sıcağa maruz bırakmayın, bozulur. Tersinden, mümkünse bir bezle düşük ısıyla ütüleyin.
Ütü yapmanın da kuralları var
Ütü yapmayı ya severiz ya nefret ederiz ama mecburen yaparız işte. Her şeyi her gün ütüye veremeyeceğimize göre... Bazı kurallarına dikkat ederek sevmediğimiz bu işi ‘katlanılabilir’ hâle getirebiliriz aslında.
¥ Öncelikle buharlaması iyi olan, sizi yormayacak ütü seçin. Ütü masanızı uygun yüksekliğe kurun ki kolunuz ağrımasın.
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