Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ Öncelikle buharlaması iyi olan, sizi yormayacak ütü seçin. Ütü masanızı uygun yüksekliğe kurun ki kolunuz ağrımasın.

¥ Ütüye başlamadan önce ütülenmiş ve ütülenecekler için yer ve askı ayarlayın ki gidip gelmekten kurtulun.

¥ Bir gömlek ütülüyorsanız, önce yakalar, sonra manşet ve fırfırlar, ardından kollar, omuzlar diye sıralanmalı. Aksi hâlde ütülediğiniz yerler bozulur.

¥ Pantolon ütülerken önce cepler, sonra bel bölümü ütülenmeli. Ardından dikişlerin üzerinden gidip en son bacaklar ütü izli ya da izsiz olarak ütüleyebilirsiniz.

¥ Kumaşların ısı kabullerine dikkat edin. Kadifeyi tersinden ütüleyin. Ketenlerin biraz nemli alınmasında yarar var.

¥ Örgü kazak, hırka ütülerken ileri geri değil kaldırıp indirerek ütülemek gerek.

¥ Tişört ya da hırkalardaki baskıları sıcağa maruz bırakmayın, bozulur. Tersinden, mümkünse bir bezle düşük ısıyla ütüleyin.