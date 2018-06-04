Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali yakında darbedilmiş halde bulunan Elif P. (83), vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, Ceyhan’dan Samsun’a geldiklerini belirtti.

"OĞLUM VE GELİNİM DÖVDÜ"

Kendisini oğlu ve gelininin darbettiğini söyleyen Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdü" dedi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis, olayla ilgili yaşlı kadının oğlu İ.P. ile gelini S.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.P. ve S.P. annelerinin iddialarını kabul etmediler. Savcıya ifade veren İ.P. ve S.P. serbest bırakıldı.