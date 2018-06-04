Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da yıldırımın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kınık köyünde hayvan otlatan Muhammed Cihan Akbaş (24) ile kardeşi Davut Akbaş'ın (22) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği kardeşler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Cihan Akbaş, burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Davut Akbaş'ın tedavisi sürdürülüyor.