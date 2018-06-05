Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, karton kutu, pet şişe ve süt kutuları gibi ambalaj atıklarının milli servet olduğunu belirterek, “Tüketiciler bunları evsel atıklarla aynı poşete koymasın, ayrı toplasın. Kendi atıklarımızı toplayamadığımız için artık Avrupa’dan karton ve plastik atık ithal ediyoruz” dedi. Pektaş, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Kullanılmış pet ve cam şişeler, çelik ve metal kutular, ahşap ürünler, süt ve meyve suyu kutuları, karton ve kâğıt ambalajlarla plastiklerin ambalaj atığı olarak toplanması gerektiğini ifade eden Pektaş, bu atıkların geri dönüşümünde yetkilendirilmiş kuruluşlardan birinin de TÜKÇEV olduğunu söyledi. Pektaş, bu atıkların, lisanslı firmalar tarafından toplanıp ayrıştırıldığına işaret ederek, “Plastik ise plastik fabrikasına, camsa cam fabrikasına gönderiliyor. Plastik atıklar, araba tamponundan PVC pencereye kadar pek çok ürüne dönüşüyor” diye konuştu. Ambalaj atıklarının çöp olmadığını vurgulayan Pektaş, şöyle devam etti: “Artık bütün bu malzemeler tekrar tekrar kullanılıyor. Ambalaj atıkları milli servettir. Tüketiciye mesajımız bu. Doğayı kirletmemesi için ambalaj atıklarını geri dönüşüme göndersinler, bu atıkları ayrı biriktirsinler. Okullar tatil olunca, kitap ve kâğıt atıkları ayrı toplasınlar, hiçbir şekilde ambalaj atıkları yiyecek atıklarıyla aynı poşete konulmasın...”

AVRUPA ÇÖPTEN BİLE KAZANIYOR

Özcan Pektaş, Avrupa’nın çöpten para kazandığına ve geri dönüşüm oranının yüzde 90’lara ulaştığına dikkati çekerek “Kendi atıklarımızı toplayamadığımız için şimdi Avrupa’nın atıklarını alıyoruz. Avrupa’dan bize tonu 400 liraya kâğıt karton geliyor, plastik atık da ithal ediliyor. İthal atık için telafi edici vergi konulmalı ya da burada atık toplamak cazip hâle getirilmeli. İthal edeceğimize kendi atıklarımızı toplayalım” dedi.