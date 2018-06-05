Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin orta kesimindeki Şanşi eyaletine bağlı Şian kentinde MS 742’de Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen cami, Müslümanların ve İslam’ın temsil edildiği yer olarak biliniyor. Hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtan caminin duvarlarını Kur’ân-ı kerim hatları süslüyor. İçinde dershane ve yemekhane gibi alanların da bulunduğu cami, külliye olarak hizmet veriyor. İçi ahşap süslemelerle kaplı caminin avlu kısmında Çin hat sanatıyla bezenmiş kapılar, kemerler ve el yazmaları dikkati çekiyor. Peygamber Efendimizin vefatından 110 yıl sonra inşa edilen camide okunan ezan, diğer camilerin aksine kent merkezinde bile yankılanıyor. Yedi imamın görevli olduğu mabette bin 200 kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Ramazanda ise caminin 5 ayrı bölümünde iftarlar veriliyor...