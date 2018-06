Türkiye Gazetesi

“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip ruhunun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azapları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevap verilir.”

“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer.”

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Ridvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak ruh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”

“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifa bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”

“Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahuteala ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”

“Kur’ân-ı kerimin kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı ve ahiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”