Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2018 tarihi öncesinde BİMER üzerinden yapılan suç ihbarında ‘Ezhel’ adını kullanan kişinin youtube’den yayınlamış olduğu paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.



Şüpheli Sercan İpekçioğlu’nun İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımında uyuşturucu maddelerden hint keneviri ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu kaydedildi.



Şüphelinin başka bir paylaşımda ise ‘Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler’ dediği vurgulandı.



Şüphelinin ifadesinde paylaşımlardaki amacının uyuşturucu madde kullanımını özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için şarkı sözü yazdığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği anlatıldı.



10 yıla kadar hapsi istendi



İddianamede, şüpheli Sercan İpekçioğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.



İddianame, gönderildiği 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

EZHEL KİMDİR?



Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor.



Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarına yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde önemli bir kitle tarafından dinlenmeye başlandı. Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.