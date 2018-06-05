İskender Kuzu kontrolündeki 01 SL 428 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler otoban çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Kuzu, ters dönen araçtan kendi başına çıktı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle tekrar açıldı. Araçtan çıktıktan sonra yaralanan sürücünün telefonla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Devrilen aracın içinden kendi başına çıktı
05.06.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı devrilen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Etiketler : Adana,yaşam haberleri,
563433 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563433.aspx
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