İskender Kuzu kontrolündeki 01 SL 428 plakalı otomobil, merkez  Çukurova ilçesi Beyazevler otoban çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini  kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Kuzu, ters dönen araçtan kendi başına çıktı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle tekrar açıldı. Araçtan çıktıktan sonra yaralanan sürücünün telefonla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.