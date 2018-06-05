Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren 3 kadın terörist, dün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şırnak'ta 3 kadın terörist teslim oldu
05.06.2018 - 22:00 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta, PKK'lı 3 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : Şırnak,terörist,
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