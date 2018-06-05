Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren 3 kadın terörist, dün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.