Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün temsilcileri, Türkiye'nin, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilere yönelik yürüttüğü yardım çalışmalarından övgüyle söz etti.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülteci sorununa karşı Türk Kızılayı ile hareket ettiklerini belirtti. Türk Kızılayı'nın çalışmalarına destek olmak için 2012'den beri Türkiye'de bulunduğunu ve göçmenlerin insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için görevde olduklarını anlatan Petersen, "Bu insanlar ilk geldiklerinde Türk Kızılayı ile tanışıyorlar. Daha sonra göç yolunda birçok ulusal dernekle de tanışıyorlar. Bizim tek amacımızın onların insani ihtiyaçlarını karşılamak olduklarını görüyorlar." ifadesini kullandı.

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili Türkiye'nin yürüttüğü yardım faaliyetlerine değinen Petersen, şunları söyledi:

"Türk Kızılayı çok büyük bir efor sarf ediyor ve çok büyük insani dayanışma içerisinde. Aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu ile çok yakından çalışarak birçok hizmete vesile oluyor. Özellikle Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde yaşayan ve zor durumda kalan insanlara birçok yardımda bulunuyor. Suriye durumu çok kritik bir durum ve insani yardımlar çok yüksek safhada. Türk devletinin misafiri olan Suriyeliler çok büyük travmalar atlatarak buraya geliyorlar. Türk devletinin ve Türk Kızılayı'nın başından beri bu zor durumda kalan insanlara yardımları gerçekten inanılmaz. Burada yaşananalar bir insani yardım ihtiyacı. Dolayısıyla hem Türk Kızılayı hem de Türk devleti bunun için bir şeyler yapıyor. Bir arada çalışmak ve birlik olmak için biz de buradayız. Biz Kızılhaç Kızılay Derneği olarak politikadan uzak bir şekilde birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bunu sadece burada olduğum için söylemiyorum. Türk devletinin ve Türk Kızılayı'nın göstermiş olduğu bu fedakarlık ve cömertliği görüyoruz ve farkındayız."

"Çok daha fazla kaynak gerekiyor"

Danimarka Kızılhaçı Genel Sekreter Yardımcısı Lene Krogh da Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, sosyal yardımlar konusunda etkilendiklerini bildirdi.

Krogh, "Türk devletinin göstermiş olduğu çabalar çok etkileyici. Geldiğimden beri bunları görüyor ve öğreniyorum. Bunlar etkileyici şeyler. İnsani yardım ihtiyacı o kadar fazla ki hep beraber bir araya gelsek bile yeterli kaynak var mı emin değilim. Mevcut kaynaklarla Türk hükümetinin bu insani yardım çalışmaları mükemmel. Bu krizden etkilenen insanlar için çok daha fazla kaynak gerekiyor." diye konuştu.