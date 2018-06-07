“Her kim abdest aldıktan sonra, Kadir sûresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.”
“Beni rüyasında görmek isteyen kimse, cuma gecesi dört rekât namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i şerîfe ile Ve’dduhâ, Elem neşrah, İnnâ enze’l-nâhü ve İzâ zülzileti’l-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirsin. Yetmiş defa istiğfar da edip uyursa, beni rüyasında görür.”
Büyüklerden birisi yanındakilere sordu:
“Size ism-i a’zamı öğreteyim mi?”
“Öğret” denildiğinde buyurdu ki:
“Fâtiha, İhlâs, Âyete’l-kürsî ve bir de İnnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur.”
Bazı âlimler buyurdu ki:
“Kim Kadr sûresini cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber Efendimizi rüyasında görmeden ölmez.”
Âlimlerimiz buyurdu ki:
“Meyyit defnedilirken yedi sûreyi okumak müstehabdır. Bu yedi sûre, Kadr, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Mu’avvizeteyn ve Fâtiha sûreleridir.”
Kadir sûresini cuma gecesi bin defa okuyan Resûlullah’ı rüyasında görmeden ölmez…
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Her kim abdest aldıktan sonra, Kadir sûresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.”
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