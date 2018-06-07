Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Her kim abdest aldıktan sonra, Kadir sûresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.”

“Beni rüyasında görmek isteyen kimse, cuma gecesi dört rekât namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i şerîfe ile Ve’dduhâ, Elem neşrah, İnnâ enze’l-nâhü ve İzâ zülzileti’l-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirsin. Yetmiş defa istiğfar da edip uyursa, beni rüyasında görür.”

Büyüklerden birisi yanındakilere sordu:

“Size ism-i a’zamı öğreteyim mi?”

“Öğret” denildiğinde buyurdu ki:

“Fâtiha, İhlâs, Âyete’l-kürsî ve bir de İnnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur.”

Bazı âlimler buyurdu ki:

“Kim Kadr sûresini cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber Efendimizi rüyasında görmeden ölmez.”

Âlimlerimiz buyurdu ki:

“Meyyit defnedilirken yedi sûreyi okumak müstehabdır. Bu yedi sûre, Kadr, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Mu’avvizeteyn ve Fâtiha sûreleridir.”