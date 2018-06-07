Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
07.06.2018 - 12:35 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik kazası,diyarbakır,şanlıurfa,
563689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563689.aspx
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