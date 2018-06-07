Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Meyele mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Özcan C., yönetimindeki 45 LG 190 plakalı otomobil, Muammer Y., idaresindeki 35 TEY 63 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 araç sürücüsü de otomobiller içerisinde yaralanarak sıkıştı. Yaralanan Özcan C., ve Muammer Y., yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrasında çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.