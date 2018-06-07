Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Altın Kadeh Sitesi'nin  Tabya Sokak tarafındaki yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı, sağanak nedeniyle  çöktü. Yolun çökmesinin etkisiyle sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve  TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı ve  incelemede bulundu. Sitenin bahçesinde ve bodrum katında biriken suyu pompalar yardımıyla  tahliye çalışması sonuç vermedi.

Bahçede biriken suyun tahliye edilebilmesi için sitenin Latife Hanım  Sokak kısmındaki duvarı belediye ekiplerince yıkıldı.

"GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, olay yerine gelerek  yetkililerden bilgi aldı. Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısa sürede etkili olan  yağış nedeniyle kentte olumsuzluk yaşandığını belirterek, "Gereken önlemleri  alıyoruz. Bahçedeki istinat duvarının yapılış tarzı ve şekline bakacak  arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.