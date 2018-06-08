Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zamanda Yolculuk Makinasının Adı: Anadolu

Yazın ilk günleriyle birlikte gazeteler, dergiler, televizyon ve internet kanalları ile billboard reklamları, çeşit çeşit tatil fikrini cıvıl cıvıl görüntülerle birlikte bilinçaltımıza sokmaya çalışır. Ama bu yaz biraz değişik. Çünkü önden döviz patladı; ardından Ramazan ayı ve hemen bitişiğinde seçimler geldi ve tatilciler “ertelemek” kelimesini daha da fazla kullanır oldu. “Karıcığım sen doların kaç para olduğunu okumuyorsun galiba”, “Ama hayatım geçen sene de başka bahaneler çıkmıştı yine tatile gidememiştik” şeklindeki konuşmalar ev hayatının parçası olmaya başladı. Aile bütçesini hesaplayanların, geçen sene üzeri tozlanmış bu seneyse belki örümcek bağlayacak olan valizlere baktıkça gözleri doluyor.

Ama o kadar da kötümser olmaya hiç gerek yok. Bu yaz süper bir tatil için süper bir fikir kulaktan kulağa yayılmaya başladı bile. Tatilin adı: Zamanda Yolculuk. Bunu bir makine olarak düşünün. Makinenin adı: Anadolu.

Toplayın Valizleri Geçmişe Gidiyoruz

Türk insanının şansı bu yaz döviz gerekmeden tatil yapabilecek bir güzel ülkeye sahip olması. Üstelik de çok öncelerden rezervasyon yapmak gerekmiyor, çünkü karakter olarak her işi son dakikaya bırakmaya alışık bir halkız. Akdeniz insanının vurdumduymazlığıyla dinin getirdiği tevekkül bir yandan, güneşin ittiği halsizlik ve hayatın getirdiği atalet diğer yandan vurunca; turizm şirketleri tur programlarını yurtdışındaki gibi aylar öncesinden yapmak yerine, son dakika turlarıyla karşımıza çıkarlar. Bu yıl ise en önemli kozları hiç kuşkusuz tarihi ve kültürel turlar olacak. Menünün en başköşesinde ise Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri dikkati çekecek.

Ege’yi sevenler Efes’te buluşacak

Unesco Dünya Miras Listesi’ndeki “Efes Antik Kenti” sadece bir antik kent değil başlı başına zamanda seyahat hissi uyandıran bir rüya bölge. Tarih öncesi dönemlere kadar inen “Höyük”, ardından Helenistik Roma ve Bizans dokunuşlarıyla saatlerinizi geçirebileceğiniz “Efes Harabeleri”, hemen yanında Selçuk Kalesi, Aziz John Bazilikası, İsa Bey Cami ve dünyanın 7 harikasından biri olan Artemission; ve yanlarında Meryem Ana Evi her geleni büyüleyecek bir gezi vaat ediyor. 9000 yıllık bir tarihi bir tek güne sığdırmak istemeyenler Şirince köyünde veya Kuşadası’nda birkaç gece kalarak ciğerlerini benzersiz bir oksijenle doldurabiliyorlar.

Böyle bir turu kendiniz de yapabileceğiniz gibi Setur, Jollytur, Etstur, Anıtur, Touristica, Prontotur gibi her zaman duymaya alışık olduğunuz bir tur şirketiyle de yapmanız mümkün. Ayrıca internetten rezervasyon yapmak isteyenler için Tatil.com, Tatilbudur, Tatilsepeti, TatilGO, Yakala Co, Grupanya, Grupfoni gibi siteler de incelenebilir.

Fiyatlar kaç para diyenler için, mesela Setur’da “Efes, Şirince, Afrodisias, Pamukkale, Laodikeia Turu” uçaklı 2 Gece 3 Gün ve kişi başı 1.000 liraya 9 taksitte ödenebiliyor. Turda Şirince, Efes Antik Kenti, Aydın, Karacasu, Afrodisias Antik Kenti, Laodikeia Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti, Travertenler ve Kaklık Mağarası görülebiliyor.

Osmanlı Dönemi İçin Bursa veya Edirne

Zaman yolcularının Osmanlı tatili İstanbul’u mutlaka kapsar, ama diğer iki başkent olan Bursa ve Edirne de bu yolculuğun olmazsa olmazıdır.

Sultanların şehri ve şehirlerin sultanı “Edirne Turları” genelde 1 Gece 2 Gün ve otobüsle planlandığı için fiyatlar genellikle 300-400 liralardan başlıyor. Böyle bir turda Selimiye Cami, Arasta Çarşısı, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Sağlık Müzesi, Saray İçi, Lozan Barış Anıtı, Adalet Kasrı, Kırkpınar Yağlı Güreş Alanı, Büyük Sinagog, Tarihi Meriç Köprüsü gibi anıt bölgelerinin yanı sıra bir fırsat bulup mutlaka Edirne Tava Ciğeri yemek de gerekiyor.

Bursa’ya gidecekler içinse otobüsle günübirlik turların yanı sıra 5-6 günlük çok gecelemeli turlar da mevcut. Sadece Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Ulucami, Kozahan ve Kapalıçarşı ile yetinmem diyenler, Yalova’dan Uludağ’a, İznik’ten Trilye’ye ve Cumalıkızık’tan Gölyazı’ya uzanan daha geniş bir coğrafyada Bursa’nın tadını çıkarıyor. İskender Kebap ve Kestane Şekeriyle tatlandırılan bu seyahatlerde Pideli Köfte ve Tahinli Pide’nin tadına bakmakta da yarar var.

İstanbul aşıkları için hazırlanan turlardaysa büyük bir çeşitlilik var. Sadece yarım günü olanlar için Topkapı Sarayı, Ayasofya, Hipodrom Meydanı ve Sultan Ahmet Camisini içeren klasik Osmanlı turu önerilmekteyken; biraz daha fazla vakit ayıracaklar için Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı, Çemberlitaş, Kariye Mozaikleri, Arkeoloji Müzesi, Pierre Loti ve Mısır Çarşısı da olmazsa olmazların içinde yer alıyor. Boğazdaki yalıları püfür püfür bir tekne turuyla gezmek isteyenler ise Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi ve Kız Kulesi gibi bu büyük başkentin diğer sembollerinin fotoğrafını çekebiliyorlar. Günübirlik bir İstanbul turunun fiyatı 200-300 liralardan başlayıp, tam olarak ne görmek istediğinize de bağlı olarak değişebiliyor.

Uzay Filmi Çekilen Topraklar ve Kapadokya

Bir ayağı Nevşehir, diğer ayağı Kayseri olan ve “Güzel Atlar Ülkesi” olarak da anılan Kapadokya’yı asıl tanıtan atları değil, insanda bir başka gezegene inmiş uzaylı hissi uyandıran yer şekilleridir. Volkanik vadiler, peri bacaları ve yeraltı şehirleri arasında gezinirken sanki yüzyıllar arasında değil gezegenler arasında gidip gelirsiniz.

Ihlara’sız 2 Gece 3 Gün veya Ihlaralı 1 gün daha uzun turlardan birini seçerek veya kendi turunuzu kendiniz organize ederek varacağınız 1200 metre rakımlı bu bölgede; Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve, Avanos, Güvercinlik Vadisi, Üç Güzeller, Derbent Vadisi, Paşabağ Vadisi, Sinasos, Ürgüp, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Soğanlı Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi görülebileceği gibi, yolda Kervansaraylar, Tuz Gölü ve Mevlana Müzesi de ziyaret edilebilir.

Kapadokya’da doğal güzelliklerden biraz olsun kafasını kaldırabilenler kendilerini Bizans’ın eşsiz eserleri arasında bulurlar. Kayalara oyulmuş binlerce küçük kilise; yeraltına kat kat işlenmiş ve görenleri şaşkına çeviren yeraltı şehirleri ve mübadeleden sonra pek üstüne taş konmamış hissi veren köyler bu zaman yolculuğu boyunca size eşlik ederler.

Zamanda Yolculuğa Tekneyle Çıkacaklar İçin

Otobüs veya uçak değil bana denizde yolculuk lazım diyenler Bodrum bölgesini tercih ediyor. Çünkü “Mavi Yolculuk demek, kültürün içinde ama kültürle boğmadan” bir tatil demek. Mesela bir Bodrum-Gökova turu 7 Gece 8 Gün sürebilir ve maliyeti de yaklaşık olarak 1200-1500 liraları bulabilir. Bodrum’dan çıkışla Orak Adası, Çökertme, Yedi Adalar, (Küfre / Uzun Liman) İngiliz Limanı, Kleopatra Adası, Karacasöğüt, Löngöz, Tuzla, Kargılı, Kisebükü (Alakışla Bükü), Pabuç Burnu, Yalıçiftlik gezmesi planlayanlar böyle bir turda Halikarnas Balıkçısı’nın kitaplarını okuyabilirler. Turu 3 Gece 4 Gün olarak planlarsanız da fiyat 700 ila 1000 liralar seviyesine inecektir. (Buna karşın Marmaris-Datça-Marmaris ve Marmaris -Fethiye Mavi Yolculuk Turları ise 1 hafta sürüyor ve 1.600 ila 2.500 liralar telaffuz ediliyor.)

Başka Ne Gibi Alternatiflerimiz Var?

Bu klasik turları daha önceden yapmış bitirmiş ve yalamış yutmuş olanlarımız içinse ilk alternatif, valizleri arabaya attıktan sonra hiç plan yapmadan burnunun dikine doğru gitmek. Çünkü güzel yurdumuzun hangi bölgesine gitsek karşımıza tarih ve doğayla zenginleşmiş bir tatil fırsatı çıkar.

Ama tur şirketlerine bakma taraftarıysanız mesela Isparta ve Göller Yöresi Turu (2 Gece 3 Gün ve 700 liralara) Sagalassos Antik Kenti’ni; Doğubeyazıt Turu (2 Gece 3 Gün ve 1200 liralara) Doğubeyazıt, İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Tatvan, Akdamar Adası ve Muradiye Şelalesi’ni; Mardin Turu (2 Gece 3 Gün ve 1000 liralara) Hasankeyf, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti ve Midyat’ı; Sivas Turu (2 Gece 3 Gün ve 1200 liralara) Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, Kangal, Divriği, Karanlık Kanyon, Yeşilyurt, Keban Barajı, Mansur Baba Türbesi, Arap Baba Mescidi ve Harput Kalesi’ni gezdirebilir. Antalya Turu’yla Side ve Perge antik kentlerini; Karadeniz Turu’yla kuzey doğuda Sümela’yı, güney batıda Hattuşaş’ı; Kars Turu’yla Ani harabelerini ve Gaziantep Turu’yla Zeugma Mozaik Müzesi’ni görmek mümkün olabilir.

Kısacası bu yaz pusulanız ne yönü gösterirse göstersin, zamanda birkaç asır geri giderek süper bir tatil yapmak mümkün olacak.

Kaynak: indirimkodu.com