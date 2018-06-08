Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesi Gölyaylası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Esma Kali, oyun oynarken parkın yakınında bulunan sulama kanalına düştü. Bir süre sonra çevredekiler tarafından fark edilerek sudan çıkartılan küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.