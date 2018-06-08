Kaza saat 11.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. 2 kamyon bir kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.