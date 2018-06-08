Kaza saat 11.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. 2 kamyon bir kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza
08.06.2018 - 11:59 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Etiketler : tem,kaza,
563822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563822.aspx
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