Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen B.B., caddeden geçen yaşlı bir kişiye saldırdı. Çevredekiler yaşlı vatandaşı kurtarıp, B.B.'yi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak B.B., bu kez belinden çıkardığı bıçakla onlara da saldırdı. Caddeye gelen polis ekipleri, B.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bazı kişilerin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir şehir dehşeti yaşadı! Önüne gelen herkesi bıçakladı
08.06.2018 - 16:38 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Bafra ilçesinde çevredekilere bıçakla saldıran bir kişiyi, polis ekipleri gözaltına aldı.
Etiketler : Samsun,Bafra,bıçaklı saldırı,
563848 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563848.aspx
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