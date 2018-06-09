Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Söke merkez Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Kazım Kızıltaş (55) ile Ali Rıza B. (65) sokakta karşı karşıya geldi. İki arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım Kızıltaş bölgeden uzaklaşmak istedi. 09 JR 437 plakalı aracıyla kaçan Kazım Kızıltaş'ı kısa süre sonra aynı sokak üzerinde yakalayan Ali Rıza B., aracından altığı pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

Başına isabet eden saçmalarla yere yığılan Kazım Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti. Suç aleti pompalı tüfekle bölgeden uzaklaşan Ali Rıza B., bir alt sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Kızıltaş’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.