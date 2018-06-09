Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddia edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 29 şüpheli ise örgüt ile olan bağlarını itiraf ederek, etkin pişmanlık hükümleri faydalanarak istedi. Savcılıkta ifadeleri alınan itirafçı 29 şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen 9 kişi ile örgüt faaliyetlerine katıldıkları öne sürülen 25 kişi tespit edildi. Ayrıca, şüphelilere gösterilen fotoğraflar ile örgüt ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 21 kişi teşhis edildi. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 29 itirafçı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı. İtirafçıların verdiği ifade doğrultusunda tespit edilen zanlıların aranma çalışması sürüyor.