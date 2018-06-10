Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURCU ÇETİNKAYA

Bu hafta uzaklardan ilham verici bir hikâye paylaşmak istedim sizlerle. Paintfa Chan... Taylandlı, geleceği parlak bir ressam. Kendisi henüz ülkesinin dışına çıkmamış ama resimleri New York sanat galerilerinde yerini almış bile. Bangkok’un en lüks alışveriş merkezlerinden birinin içerisindeki (River City Bangkok) galerisinde resimlerini çizerken onu gördüğüm ve 12 yaşında olduğunu öğrendiğimde benim için büyük bir sürpriz oldu. Yaşı çok küçük olmasına rağmen gözlerindeki kararlı ifade oldukça büyük. Türkiye’de ise, en merak ettikleri yer Kapadokya… Asya’da ve Amerika’da birçok röportajı yayınlanan küçük ressam’ı kim bilir belki yakında ülkemizde de görürüz...



Ne kadar süredir resim çiziyorsun?

4 yaşındayken çizmeye başladım ama 6 yaşında ressam olmak istediğimi anladım.



Resimle nasıl tanıştın?

İçimdeki aşk sayesinde. Resim çizmeyi çok seviyorum.



Burası senin stüdyon mu?

Evet. Burada çalışmalarımı yapıyorum ve burada satış yapıyoruz.



Öğrenci misin?

Evde. Babam bana derslerimi öğretiyor. Okula gitmiyorum.



Okula gitmek istemiyor musun?

Hayır. Resim çizerek yaşamak istiyorum. Böyle mutluyum.



Kardeşlerin var mı?

Tek çocuğum.



Hayalin nedir?

Dünyaca tanınmış bir ressam olmak.



Tayland’dan hiç dışarı çıktın mı?

Hayır ama resimlerim New York’ta sergileniyor. Tayland dışında sergilerimiz olacak. Singapur’da olması ihtimali var.



Türkiye hakkında ne biliyorsun?

Aslında çok fazla şey bilmiyorum ama bir Türk aile burada bizi ziyaret etti onlar sayesinde öğrendim. Resimlerimi aldılar. Sonra tekrar geldiler. ‘Merhaba’ dediler



Bir günün nasıl geçiyor?

Sabah saat 10’da kalkıyorum. Sonra öğlene doğru buraya gelip resimlerimi çiziyorum. Akşam 11’e kadar.



Resim haricinde neler yapıyorsun?

Resim çizmediğim zamanlarda fotoğraf çekiyorum. Çizgi film üzerine çalışıyorum. Onu da, filmleri de çok seviyorum. Muay thai yapıyorum, kendimi korumak için öğrendim.



En sevdiğin ressam?

Leonardo Da Vinci.



Sizi burada görünce insanlar şaşırıyor mu?

Evet, çoğu şaşırıyor.



Tayland dışına tatile gitmek istesen, ilk görmek istediğin yer neresi?

Japonya.



İngilizceyi nasıl öğrendin?

Filmlerden.



Resimlerinden biraz bahseder misin?

Annemi, babamı, kendimi, gördüğüm yerleri, sanatçıları, yüzleri çiziyorum. Yağlı boya ve akrilik kullanıyorum.



Ailenin sanata ilgisi var mı?

Babam üniversitede sanat okumuş ama sanatçı değil, tam zamanlı bir şirkette çalışıyordu, 7 sene önce benimle ilgilenmek için ayrıldı. Annem de terzilik yapıyor.