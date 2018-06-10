Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 45 dönümlük ada satılığa çıkarıldı. Uluabat Gölü'ndeki adaya 13 milyon lira fiyat biçen sahibi Nedim Bulut, "Arayan, soran, teklif veren çok. En son 9 milyon lira teklif ettiler, kabul etmedim" dedi.

ADA 80 YILDIR AİLESİNE AİT

Karacabey İlçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada satılığa çıkarıldı. Nedim Bulut ve ailesine ait olan adada 500'e yakın zeytin ağacı da yer alıyor. Sahipleri tarafından 13 milyon lira değer biçilen adaya ise çok sayıda talip çıktı. Ada sahibi Nedim Bulut yaptığı açıklamada adanın 80 yıldır ailesine ait olduğunu söyledi. Adayı çok beğendiklerini ancak ilgilenemedikleri için satmak istediklerini söyleyen Bulut, Aslında çok güzel, ancak bakamıyoruz, o yüzden satıyoruz. Fiyatını 13 milyon lira olarak belirledik, bunda pazarlık payı da var tabii. Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 9 milyon liralık bir teklifi reddettik şeklinde konuştu.